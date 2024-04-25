Пенсионер из Златоуста потерял почти 1,4 млн рублей на псевдоинвестициях

Мужчина признался, что знал о схеме обмана, но не думал, что сам попадется на нее

Пожилой златоустовец стал жертвой лжеброкеров и отправил им почти 1,4 миллиона рублей, думая, что зарабатывает на инвестициях, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

В полиции 72-летний мужчина рассказал, что увидел рекламу инвестплощадки в интернете и перешел по ссылке.

«Далее все было стандартно: за новым „клиентом“ закрепили „брокера“ и „главного аналитика“, которые пообещали, что доход потерпевшего от каждого вложения будет составлять 20%. И действительно, когда на старте потерпевший решил проверить их схему — попросил, чтобы ему осуществили выплату процентов, на балансе личного кабинета появилось 20 долларов. Это окончательно убедило „инвестора“ в честности незнакомцев, и далее он уже безоговорочно следовал указаниям „лжеспециалистов“, переводя деньги на указанные ему счета», — рассказали в полиции.

Спустя месяц мужчина решил вывести «заработанные» деньги, однако не получил их, а связь с «брокерами» внезапно прервалась. Тогда пенсионер понял, что его обманули. Всего он перечислил мошенникам 1 миллион 368 тысяч рублей.

В беседе со следователем потерпевший пояснил, что о подобных схемах мошенничества знал из средств массовой информации, но не понимал, какие алгоритмы используются именно в таких случаях, а потому доверился злоумышленникам в надежде приумножить свой капитал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).