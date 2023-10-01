Пенсионер из Златоуста перевел мошенникам почти миллион рублей

Мужчина хотел помочь якобы полицейскому выявить мошенника

В Златоусте Челябинской области 69-летний пенсионер вызвался помочь якобы сотрудникам полиции поймать мошенников, а в итоге оформил кредит и перевел деньги на неизвестные счета. Правоохранители разыскивают причастных к совершению преступления, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Потерпевший рассказал полицейским, что ему позвонил на сотовый телефон мужчина, который представился сотрудником полиции, и сообщил, что кто-то пытается от его имени оформить кредит. Он убедил пенсионера в том, что тот может помочь ему уличить мошенника, если оформит «встречный» займ и переведет деньги на безопасные счета. Златоустовец, забыв обо всех предупреждениях, которые читал в интернете, сделал все так, как ему рекомендовали, и в результате не только лишился почти миллиона рублей, но и остался должником.

В полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

За восемь месяцев 2023 года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1,3 миллиарда рублей. Это больше, чем за 12 месяцев 2022 года. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!