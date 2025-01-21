Пенсионер из Южноуральска потерял 2 млн рублей, думая, что помогает силовикам

Все началось с сообщения в мессенджере якобы от бывшего начальника

Житель Южноуральска стал жертвой мошенников, ответив на сообщение в мессенджере. Пенсионер был уверен, что ему написал бывший руководитель, поэтому пошел на контакт, а в итоге лишился 2 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Собеседник сообщил, что в организации происходит проверка по утечке персональных данных. А вслед за ним позвонил незнакомец, сказал, что он из полиции, а мошенники «прямо сейчас пытаются снять деньги с банковских счетов пенсионера. Чтобы их задержать — надо все средства перевести на „безопасный счет“».

«Пенсионер поверил звонившему, поэтому снял около 2 миллионов рублей и сделал пять переводов через банкомат на счет, который ему продиктовал незнакомец. И только когда ему вновь начали поступать звонки с просьбами о переводе денег, он понял, что стал жертвой мошенников», — говорится в сообщении.

В полиции напоминают: самый действенный способ защитить свои деньги — не разговаривать с незнакомцами, тем более в мессенджерах. Также ни в коем случае ни под каким предлогом не следует переводить куда-либо деньги, даже при обещании их защиты или возврата.