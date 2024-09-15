Пенсионер из Миасса перевел мошенникам 10 миллионов рублей

Неизвестные использовали распространенную схему обмана

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 72-летний житель Миасса. Мужчина рассказал, что с ним связались якобы сотрудники службы безопасности и, запугав, заставили перевести на «безопасные» счета все сбережения в размере 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший рассказал, что ему в мессенджере поступило сообщение от незнакомки, которая сообщила, что скоро с ним свяжутся из службы безопасности. Вскоре ему действительно позвонили и сообщили, что в бухгалтерии компании, в которой работает пенсионер, произошла утечка данных. По словам звонившего, неизвестные пытались перевести деньги со счета потерпевшего на счет человека, связанного с террористами, и теперь сам пенсионер подозревается в пособничестве. Чтобы спасти деньги и снять все подозрения, миасца уговорили перевести сбережения якобы на безопасные счета.

Испуганный пенсионер на протяжении нескольких дней переводил деньги на продиктованные ему счета. А когда остался без крупной суммы, понял, что стал жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемых разыскивают.

Полицейские просят южноуральцев быть бдительными и сразу же прекращать разговоры, в которых идет речь о деньгах. Кроме того, не следует переводить средства незнакомцам.