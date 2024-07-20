Пенсионер из Копейска лишился 1,3 млн рублей, желая заработать на инвестициях

Возбуждено уголовное дело

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 67-летний житель Копейска. Мужчина рассказал, что неизвестные пообещали ему дополнительный доход, но в результате выманили более 1,3 миллиона рублей. Злоумышленников разыскивают, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчина рассказал, что месяц назад увидел в соцсети рекламу о возможности получения дополнительного дохода путем инвестирования. Он перешел по ссылке и ввел свой номер телефона. После ему перезвонила женщина и рассказала обо всех нюансах инвестирования. Неизвестная уточнила, что чем больше денег мужчина будет вкладывать, тем больше получит.

На протяжении месяца пенсионер вносил на якобы свой счет крупные суммы. Когда общая сумма на счету достигла 1,3 миллиона рублей, он попытался вывести средства, но ничего не вышло. «Куратор» также перестала выходить на связь.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Правоохранители напомнили о том, что обещания большого заработка на бирже — это одна из мошеннических схем. Южноуральцев призвали не вестись на возможность влегкую заработать большие деньги.