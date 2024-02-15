Пенсионер из Катав‑Ивановска стал жертвой двойного обмана

Улов телефонных мошенников составил около 300 тысяч рублей

Жителя Катав-Ивановского района «развели» почти на 300 тысяч рублей, сообщив сначала, что у него якобы заканчивается срок действия сим-карты, а затем убедив взять «встречный кредит», сообщили в полиции.

«Позвонивший 65-летнему мужчине незнакомец представился сотрудником сотового оператора, сообщил, что услуги связи могут быть ограничены, и попросил продиктовать паспортные данные — якобы для продления договора, что потерпевший и сделал. Сразу после этого мужчине позвонила „сотрудница банка“, которая предупредила, будто на его имя кто-то пытается оформить кредит на 295 тысяч рублей, и предложила подать „встречную заявку“ на оформление кредита на ту же сумму в онлайн-приложении банка и перевести деньги на „безопасный счет“, чтобы не потерять деньги», — рассказали в полиции.

Следуя инструкциям мошенницы, пенсионер оформил кредит на 295 тысяч рублей и перевел их по продиктованному счету. Только после этого он понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).