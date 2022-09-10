Пенсионер из Челябинска лишился 1,3 миллиона рублей, желая заработать на инвестициях

Мужчина пополнял якобы свой счет на протяжении месяца

В Челябинске 69-летний пенсионер перевел мошенникам 1,3 миллиона рублей, желая заработать на инвестициях. Полицейские разыскивают злоумышленников, сообщили 10 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший рассказал правоохранителям, что ему через мессенджер поступил звонок от незнакомки, которая представилась сотрудником брокерской компании и предложила ему заработать на инвестициях. Мужчина сразу же согласился, открыл специализированный счет и начал вносить деньги.

В течение месяца пенсионер зачислял от 20 до 200 тысяч рублей, вскоре сумма на счету оказалась равна 1,3 миллиона рублей. После этого у него возникли проблемы с выводом средств, и он понял, что его обманули.

«По данному факту в отделе полиции „Курчатовский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“)»,— рассказали в ведомстве.

В Челябинской области работает бесплатная горячая линия по противодействию телефонным мошенникам по номеру *1593. Звонить можно с 9:00 до 18:00. Сотрудники call-центра дадут совет, как действовать в подозрительной ситуации.