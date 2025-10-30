Пенсионер из Чебаркуля отдал мошенникам более 3 млн рублей в подушке и коробках

Несколько дней он передавал деньги с курьером

Пенсионер из Чебаркуля передал мошенникам более 3 миллионов рублей. Треть он вручил курьеру в коробке из-под обуви, остальное передал в подушке и коробке из-под игрушки, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Аферисты начали разыгрывать схему якобы из Пенсионного фонда. 74‑летнего мужчину попросили подтвердить данные СНИЛС. После позвонил «следователь из Москвы», обвинил дедушку в переводах в «недружественную страну» и поддержке терроризма.

Несколько дней запуганный пенсионер с личных счетов снимал деньги и отправлял их злоумышленникам с курьером.

«В первом случае в коробку с обувью потерпевший положил 655 тысяч рублей и более 300 тысяч в иностранной валюте. Для второй посылки мужчина купил новую подушку и поместил внутрь 1 миллион 350 тысяч. Третий раз пенсионер использовал коробку от большой детской машинки, куда положил 827 тысяч рублей. Только после третьей передачи денег мужчина заподозрил обман, отключил телефон и прекратил общение с назойливыми мошенниками», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В отделении МВД по Чебаркулю возбудили уголовное дело о мошенничестве.