Пенсионер из Бакала отправил мошенникам более 2 млн рублей после «замены домофона»

Мужчина даже в срочном порядке продал автомобиль, чтобы отправить деньги злоумышленникам

В Бакале мошенники позвонили пенсионеру под предлогом замены домофона. Он передал им код из СМС и лишился машины и сбережений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Преступники позвонили пенсионеру через мессенджер. Под предлогом установки нового домофона мошенники попросили 69-летнего мужчину назвать код из СМС для подтверждения. Позже жертве позвонил «специалист Финмониторинга», который напугал пенсионера тем, что на него якобы оформили доверенность и теперь хотят взять кредит под залог автомобиля.

Дальше мошенник посоветовал продать машину и перевести все средства на «безопасный счет». Пенсионер последовал совету: продал Hyundai, а деньги перевел на указанные ему незнакомцем реквизиты. Всего мужчина потерял 2 миллиона 205 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Добавим, за первое полугодие 2025 года мошенники обманули шесть тысяч южноуральцев. Сумма, которую потеряли жители Челябинской области, превысила 1,5 миллиарда рублей.

Автор: Елизавета Михно