Пенсионер из Аши перевел мошенникам почти 570 тысяч рублей

Мужчина хотел заработать на инвестициях

74-летний житель Сима Ашинского района решил получить прибыль, играя на бирже. Мужчина взял несколько кредитов и отправил деньги на указанные финансовыми консультантами счета. Но крупная сумма денег на его счет так и не поступила. Он обратился в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Увидев в интернете информацию о выгодном вложении денег, пенсионер установил необходимое приложение и связался с консультантами, которые предложили ему «поиграть на деньги» на выгодной платформе. Мужчина согласился, взял два кредита на сумму почти 570 тысяч рублей и отправил полученные деньги на указанные счета. Спустя некоторое время он смог вывести восемь тысяч рублей, но крупная сумма на его счет так и не поступила.

«„Менеджеры“ потребовали с пенсионера еще 116 тысяч рублей на страховку, от которой он отказался. Тогда мужчине сообщили, что его личный кабинет будет заблокирован и деньги, заработанные им, станут недоступны. Только тогда житель Сима понял, что его обманули и обратился в полицию»,— сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!