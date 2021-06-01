Педагоги челябинских школ пройдут спецподготовку

Вопросы защиты образовательных учреждений обсудили на заседании антитеррористической комиссии

«Социальная опасность кроется в распространении среди молодежи идеологии массовых убийств. Насильственный контент в социальных сетях нацелен на радикализацию подростков и людей с неустойчивой психикой. Это создает условия для нарастания агрессии среди молодежи»,

— отметил Дмитрий Иванов.



«Вся наша работа будет эффективной только в случае тесного взаимодействия правоохранительных органов, органов госвласти, местного самоуправления и учреждений образования. Равнодушие и безответственность, когда речь касается наших детей, просто недопустимы»,

— подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

