Охрану школ Челябинской области усилят, с педагогами отработают действия в чрезвычайных ситуациях, а штат психологов и социальных работников расширят. Такие рекомендации приняты на совместном заседании Антитеррористической комиссии (АТК) Челябинской области и Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в Челябинской области (Оперативный штаб), прошедшего накануне в Челябинске, сообщили журналисту ИА «Первое областное» в аппарате антитеррористической комиссии Челябинской области.
В правительстве Челябинской области уточнили, что внеплановое совместное заседание АТК и оперативного штаба было посвящено оценке текущего состояния антитеррористической защищенности объектов системы образования, особенно актуальной после трагедии в казанской гимназии. Руководитель оперативного штаба, начальник УФСБ России по Челябинской области Дмитрий Иванов сообщил, что угрозы террористического и экстремистского характера в регионе не теряют своей актуальности.
«Социальная опасность кроется в распространении среди молодежи идеологии массовых убийств. Насильственный контент в социальных сетях нацелен на радикализацию подростков и людей с неустойчивой психикой. Это создает условия для нарастания агрессии среди молодежи», — отметил Дмитрий Иванов.
Сотрудники Управления ФСБ по Челябинской области, Росгвардии и региональной прокуратуры выявили ряд типовых недостатков. Не все объекты образования обеспечены квалифицированной и лицензированной охраной и средствами передачи информации сотрудникам Росгвардии по Челябинской области. В частности, учреждения образования охраняются по-разному — где-то сторожем, где-то частными охранными предприятиями или сотрудниками вневедомственной охраны.
Министерству образования Челябинской области и муниципальным властям поручено детально проверить, достаточно ли защищены образовательные учреждения и все ли из них оснащены кнопками экстренного вызова полиции или частных охранных предприятий. Ожидается, что министерство в ближайшее время представит информацию о финансовой потребности по обеспечению объектов образования постами специализированной охраны.
Кроме того, сотрудников системы образования планируют ознакомить с материалами, которые помогут распознать признаки деструктивного изменения личности обучающихся, развития у них склонности к радикальным действиям, а также с правилами реагирования педагогов школ на такие проявления. Будет рассмотрена возможность расширения штата психологов и социальных работников для помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Силовые ведомства проведут комплексные проверки мест детского отдыха и инструктажи педагогов по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Члены антитеррористической комиссии поручили Главному управлению молодежной политики Челябинской области подготовить и провести тематические семинары для учащихся средне-профессиональных и высших учебных заведений.
«Вся наша работа будет эффективной только в случае тесного взаимодействия правоохранительных органов, органов госвласти, местного самоуправления и учреждений образования. Равнодушие и безответственность, когда речь касается наших детей, просто недопустимы», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Напомним, 11 мая утром в казанскую школу № 175 ворвался 19-летний вооруженный молодой человек и открыл стрельбу. Погибли два педагога и семь восьмиклассников. Двое подростков, пытавшихся в тот день спастись от пуль, скончались от травм, полученных после падения из окон. Еще 20 человек попали в больницы с ранениями различной степени тяжести.
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