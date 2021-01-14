Маршрутка № 218 во второй раз за месяц стала участницей ДТП

Автобус не поделил дорогу с двумя легковушками в центре Челябинска

В центре Челябинска в ДТП попала маршрутка № 218. Авария произошла около восьми часов вечера в четверг, 14 января на перекрестке у магазина «Детский мир» на проспекте Ленина.

«В ДТП пострадали три транспортных средства: автобус и две легковушки. Машины получили механические повреждения. По предварительным данным, серьезно пострадавших нет. Проводится проверка дорожного инцидента», — сообщили информационному агентству «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Кстати, еще одно ДТП произошло на этом же перекрестке утром 14 января. На проезжей части проспекта не смогли разъехаться четыре автомобиля. Один из них вылетел на заснеженный газон и застрял на гранитном парапете. Видео с последствиями инцидента есть на нашем сайте.

Напомним, это уже не первое ДТП с участием автобусов, которые обслуживают челябинский маршрут № 218. Месяц назад, 12 декабря, маршрутный ПАЗ № 218 сбил девятилетнюю школьницу на пешеходном переходе у Дворца культуры ЧТПЗ на улице Новороссийской. В обоих случаях после удара маршрутку вынесло на встречную полосу, но пассажиры не пострадали.