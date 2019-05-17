/ ПАЗ въехал в «Киа» на оживленной улице Челябинска

Водитель неудачно повернул налево.

ПАЗ, обслуживающий маршрут № 14, и легковушка «Киа» столкнулись утром 17 мая в Челябинске. ДТП произошло на улице Худякова — в том месте, где она переходит в Доватора. Как рассказали в Госавтоинспекции, именно ПАЗ, поворачивая налево, въехал во встречную «Киа Спектра». У иномарки серьезно смяло капот, у общественного транспорта оказалась повреждена задняя дверь. В аварии пострадали 4 человека.

Водитель ПАЗ — мужчина 1990 года рождения, водитель «Киа» — 1986 года рождения. Предварительно, пострадали 4 женщины. — прокомментировала сайту «Первый областной» старший инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД Челябинска Алена Безменова.

Обстоятельства и причины произошедшего ДТП сейчас устанавливаются. Отметим, что во время аварии была скользкая дорога, потому что шел дождь.