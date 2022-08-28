Пациентов горбольницы эвакуировали из-за пожара в Челябинской области

Предварительной причиной называют короткое замыкание в операционной

Сегодня утром, 28 августа, в городской больнице в Коркино произошел пожар. Прибывшие на место ЧП спасатели ликвидирование возгорание за несколько минут. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Возгорание произошло в операционной в травматологическом отделении больницы, расположенном на втором этаже. Пожарные сразу же эвакуировали из помещения четырех малоподвижных пациентов, еще 13 человек, в числе которых семь сотрудников больницы, вышли на воздух самостоятельно.

«Обнаруженный очаг возгорания удалось быстро локализовать и ликвидировать, не допустив распространения огня на смежные помещения. Что послужило причиной пожара, предстоит установить сотрудникам отделения дознания»,— рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, произошло короткое замыкание оборудования с последующим горением.