Сегодня утром, 28 августа, в городской больнице в Коркино произошел пожар. Прибывшие на место ЧП спасатели ликвидирование возгорание за несколько минут. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
Возгорание произошло в операционной в травматологическом отделении больницы, расположенном на втором этаже. Пожарные сразу же эвакуировали из помещения четырех малоподвижных пациентов, еще 13 человек, в числе которых семь сотрудников больницы, вышли на воздух самостоятельно.
«Обнаруженный очаг возгорания удалось быстро локализовать и ликвидировать, не допустив распространения огня на смежные помещения. Что послужило причиной пожара, предстоит установить сотрудникам отделения дознания»,— рассказали в ведомстве.
По предварительным данным, произошло короткое замыкание оборудования с последующим горением.