Пассажиры покинули пригородный поезд Челябинск — Екатеринбург из‑за задымления в вагоне

Пострадавших нет

Сегодня, 4 марта, на станции Ботанической в Екатеринбурге случилось задымление в одном из вагонов электропоезда «Орлан», прибывшего из Челябинска, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Задымление оперативно устранено железнодорожниками. Пассажиры самостоятельно проследовали к остановкам общественного транспорта и в метро. Состав поезда был направлен на техническое обслуживание.

«По вопросам компенсации за невыполненную часть услуги пассажиры могут обратиться в Свердловскую пригородную компанию. Приносим пассажирам извинения за неудобства», — прокомментировали в пресс-службе.