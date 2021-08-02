Пассажиры несколько часов ждут вылета из Шереметьево в Челябинск

Авиакомпания «Россия» задержала семь рейсов

Сегодня, 2 августа, пассажиры вот уже несколько часов жду вылета борта авиакомпании «Россия» из Москвы в Челябинск. В пресс-службе аэропорта имени Игоря Курчатова ИА «Первое областное» сообщили о том, что самолет должен прилететь в 13 часов 20 минут.

По данным электронного табло, задерживаются еще шесть рейсов авиакомпании. По сведениям пассажиров, причиной задержек стала забастовка пилотов.

«У нас пока стоит прибытие рейса на 13:20. Задержка по инициативе авиакомпании. Все подробности необходимо уточнять у представителей перевозчика. Пилоты находятся в штате авиакомпании и к аэропорту не имеют отношения», — ответили «Первому областному информагентству» в пресс-службе челябинской воздушной гавани.

Мы направила запрос авиакомпании «Россия» с просьбой прокомментировать причины задержки рейсов.