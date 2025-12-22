Пассажиру легковушки порезало лицо осколками лобового стекла при ДТП в Челябинске

Авария произошла около полудня на улице Свободы

В Челябинске устанавливаются обстоятельства столкновения двух легковушек в центре города, на пересечении улиц Труда и Свободы, в котором пострадал человек, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По данным Госавтоинспекции, сегодня, 22 декабря, 44-летний водитель Renault Sandero совершил наезд на стоявший автомобиль Hyundai Creta. В результате столкновения пострадал 68-летний пассажир Renault. По словам очевидцев, мужчине в лицо прилетели осколки лобового стекла, разбившегося при ударе.

На место происшествия незамедлительно выехал экипаж дорожно-патрульной службы.

Сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление точных обстоятельств и причин случившегося, включая возможные технические неисправности автомобилей, состояние водителя и дорожные условия.

Госавтоинспекция города Челябинска в очередной раз призывает водителей быть предельно внимательными за рулем, особенно в зимний период. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим, не отвлекайтесь на мобильные устройства, обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности и проследите, чтобы это сделали все пассажиры, а также учитывайте погодные условия и состояние дорожного покрытия.