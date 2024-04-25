Пассажирский поезд сбил человека под Еманжелинском

По предварительным данным, мужчина переходил пути в неположенном месте

В Челябинской области выясняются обстоятельства смертельного травмирования мужчины на железной дороге. Инцидент произошел вечером в среду, 24 апреля, на 4‑м пикете 4‑го километра перегона Челябинск — Еманжелинск ЮУЖД.

«По предварительным данным, 51-летний местный житель переходил железнодорожные пути в запрещенном месте. Несмотря на экстренное торможение, машинисту предотвратить травмирование не удалось. Пострадавший в результате наезда получил травмы и скончался», — рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Ведомством организовано проведение доследственной проверки по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта): проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий.

Добавим, проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта организовала Челябинская транспортная прокуратура.