Пассажирский поезд переехал ВАЗ в Челябинской области

Машина уничтожена полностью, жизнь пассажирам спасла... романтика

В Челябинской области устанавливаются обстоятельства столкновения поезда и «Нивы» на перегоне Чурилово — Потанино Южно-Уральской железной дороги. Инцидент произошел сегодня, 21 мая, утром, сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК России.





Сообщается, что машинист пассажирского поезда № 230 сообщением Анапа — Северо-Байкальск заметил вблизи железнодорожных путей автомобиль, применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

Инфраструктура железнодорожного транспорта в результате происшествия не повреждена. Задержка пассажирского движения составила один час. Пострадавших нет: в момент столкновения в автомобиле никого не было.

«Выяснилось, что влюбленной паре захотелось погулять в поле, они оставили автомобиль на железнодорожных путях и пошли смотреть на небо», — рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

В настоящее время следователи СК России проводят проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), устанавливаются все обстоятельства происшествия.





Челябинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в сфере исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.