Пассажирский автобус стал участником тройной аварии в Челябинске

Один из фигурантов ДТП скрылся

В Челябинске ищут водителя Ford, который скрылся с места ДТП, в которое попал, в том числе пассажирский автобус ЛиАЗ.

Как сообщили в Госавтоинспекции, инцидент произошел около трех часов дня в пятницу, 28 июня, у дома 33 по Свердловскому проспекту.

«По предварительным данным, неустановленный водитель автомобиля Ford и водитель автомобиля Toyota Prius под управлением мужчины 1994 года рождения, совершили между собой столкновение, после чего японский автомобиль сменил траекторию движения и врезался в автобус», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате ДТП нет.

Водитель Ford с места происшествия скрылся. Его ищут, чтобы наказать: за оставление места ДТП грозит до полутора лет лишения прав либо административный арест на срок до 15 суток.