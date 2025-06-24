Пассажирские автобусы столкнулись на АМЗ

В результате ДТП пострадала пассажирка одного из них

В Советском районе Челябинска устанавливают обстоятельства ДТП с участием двух пассажирских автобусов в поселке АМЗ. Сегодня, 24 июня, ранним утром на повороте в районе остановки «Красный мост» столкнулись ЛиАЗ, следовавший по маршруту № 51, и Volgabus 5‑го маршрута, сообщает городская Госавтоинспекция.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала одна из пассажирок 5‑го автобуса, девушка госпитализирована.

На место происшествия прибыли экипажи дорожно-патрульной службы. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что двух пассажирок автобуса № 51 в Челябинске обварило кипятком из сломанного кондиционера, а две недели назад также на улице Кузнецова загорелся другой 51-й автобус.