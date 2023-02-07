Пассажирку «Мицубиси» зажало в автомобиле в результате ДТП на трассе в Челябинской области

Женщина получила тяжелые травмы

Вечером 6 февраля на 39-м километре автодороги Челябинск — Екатеринбург водитель автомобиля «Мицубиси-Лансер» въехал в столб. В результате ДТП пассажирка оказалась зажата в автомобиле, ее пришлось освобождать спасателям. Сейчас женщина находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщили утром 7 февраля в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

От удара автомобиль сильно покорежило, и если водитель, несмотря на травмы, смог покинуть салон машины, то пассажирка переднего сиденья оказалась зажата.

«Более получаса спасатели мобильного отряда ПСС области совместно с сотрудниками пожарной охраны вели борьбу за пострадавшую. После оказания ей врачами первой медицинской помощи автомобиль отбуксировали от столба. При помощи гидравлического инструмента срезали две стойки, отжали приборную панель и освободили ноги, запрессованные между полом и приборной панелью»,— рассказали в ведомстве.

С места аварии женщину госпитализировали с тяжелыми травмами.

Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.