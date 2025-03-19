Пассажирке стало плохо на борту самолета Челябинск-Москва

Лайнер экстренно приземлился в аэропорту Нижнего Новгорода

Сегодня, 19 марта, 46-летней женщине стало плохо на борту самолета Челябинск-Москва. Рейс выполняла авиакомпания «Аэрофлот». Об этом сообщили в международном аэропорту Нижнего Новгорода.

46-летняя женщина направлялась из Челябинска в столицу на операцию. В полете она потеряла сознание, борт посадили в аэропорту имени В. П. Чкалова.

«Сотрудники аэропорта вызвали скорую помощь. После посадки самолета пассажир был передан сотрудникам скорой помощи. После дозаправки воздушное судно продолжило полет по маршруту», — прокомментировали в пресс-службе воздушной гавани.

К сожалению, женщина скончалась в больнице.