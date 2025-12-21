Пассажирка Volkswagen погибла в ДТП с грузовиком в Челябинской области

Водитель иномарки на высокой скорости врезался в стоявший большегруз

В ночь на 21 декабря на трассе в Троицком округе 34-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta устроил смертельное ДТП, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Предварительно, автомобилист, двигаясь на высокой скорости в сторону Челябинска, врезался в стоявший в попутном направлении автомобиль Iveco. В результате 24-летняя пассажирка Volkswagen от полученных травм погибла на месте. Водитель немецкой иномарки, а также две пассажирки 23 и 37 лет госпитализированы.

Установлено, что большегруз, находившийся в неисправном состоянии, был обозначен аварийными знаком и сигнализацией.

По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.