Пассажирка такси пострадала в ДТП в Челябинске

Женщина находится в больнице

Сегодня, 26 ноября, рано утром на Северо-Западе Челябинска столкнулись автомобиль такси и «Сузуки». В результате травмы получила пассажирка такси, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла в 05:35 на улице Салавата Юлаева в районе дома № 24. По неустановленным пока обстоятельствам столкнулись автомобиль «Баик» (такси), которым управлял 51-летний мужчина, и «Сузуки», за рулем которого находился 26-летний мужчина.

От удара такси покорежило, травмы получила находившаяся в машине 28-летняя пассажирка. Ее доставили в больницу.

Все обстоятельства аварии выясняются.