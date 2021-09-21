Пассажирка рейса Анталья — Екатеринбург скончалась во время полета

Члены экипажа оказали женщине первую медицинскую помощь, однако спасти ее не удалось

Пассажирке рейса U61070 авиакомпании «Уральские авиалинии» стало плохо во время полета по маршруту Анталья — Екатеринбург. Она скончалась на борту. Об этом сегодня, 21 сентября, Первому областному информагентству рассказали в пресс-службе авиакомпании.

ЧП случилось накануне во время полета. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Сочи. Членами экипажа и пассажиром-врачом пострадавшей был оказана первая медицинская помощь.

«К сожалению, женщина скончалась до прибытия в аэропорт», — сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».