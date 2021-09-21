Пассажирке рейса U61070 авиакомпании «Уральские авиалинии» стало плохо во время полета по маршруту Анталья — Екатеринбург. Она скончалась на борту. Об этом сегодня, 21 сентября, Первому областному информагентству рассказали в пресс-службе авиакомпании.
ЧП случилось накануне во время полета. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Сочи. Членами экипажа и пассажиром-врачом пострадавшей был оказана первая медицинская помощь.
«К сожалению, женщина скончалась до прибытия в аэропорт», — сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».