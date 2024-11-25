Пассажирка «Лады» погибла после ДТП с переворотом авто в Челябинской области

Водитель в больнице

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Днем 24 ноября на трассе на территории Коркино водитель «Лады-Приоры» устроил ДТП с погибшим, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла на шестом километре автодороги Коркино — Первомайский. 22-летний автомобилист при неустановленных обстоятельствах съехал с дороги в кювет. Машина опрокинулась и врезалась в дерево.

В результате 23-летняя пассажирка отечественного авто скончалась при транспортировке в больницу. Водитель госпитализирован с травмами. Оба не были пристегнуты ремнями безопасности.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства ЧП.

Ранее смертельная авария произошла на территории Аргаяшского района. Там дорогу не поделили два автомобилиста-пенсионера. В результате ДТП один из них погиб.