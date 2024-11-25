Пассажирка из Челябинска рассказала о ЧП с загоревшимся в Анталье самолетом

Чудом люди остались живы

В ночь на 25 ноября в аэропорту турецкой Антальи загорелось крыло пассажирского самолета. Алина Яджак уже давно живет в Турции с сыном и прилетала в родной Челябинск по делам. 24 ноября женщина вылетела из Сочи в Анталью самолетом Sukhoi Superjet 100-95LR авиакомпании Azimut Airlines. Женщина рассказала ИА «Первое областное», как все произошло.

«Случилась очень жесткая посадка, сильно стукнулись о землю. Приготовились к выходу, как сын увидел в иллюминаторе полыхающее крыло самолета. Началась паника, давка, люди начали собирать свои вещи с полок. Я еще подумала, как сейчас можно спасать вещи, нужно выбегать из самолета быстрее. Спасибо турецким пожарным, прибыли оперативно. Наконец вышли из самолета, побежали в поле. Были в страшном шоке. Еще чуть-чуть, и мы начали бы задыхаться. Авиакомпания никак не отреагировала, багаж до сих пор не получен. Звонка от представителей не было. Ни извинения, ничего», — рассказала Алина Первому областному информагентству.

Тем временем в авиакомпании Azimut сообщили, что выплатят пострадавшим по 100 тысяч рублей.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.