Пассажирка ГАЗели погибла в ДТП в Челябинской области

Водитель грузовика наехал на разделительное ограждение

Сегодня, 25 мая, днем на территории Еманжелинского района 21-летний водитель ГАЗели, двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением и врезался в разделяющий дорогу железобетонный блок. В результате 19-летняя пассажирка грузовика получила травмы и скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу, сообщили в пресс-службе областной ГАИ.

Уточняется, что авария произошла на 57 километре трассы Челябинск — Троицк в 14:10. На место ДТП выезжали следователи. Все обстоятельства аварии устанавливаются.