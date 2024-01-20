Пассажирка автомобиля «Опель» погибла в ДТП с грузовиком в Челябинской области

Водитель легковушки выехал на полосу встречного движения

Сегодня, 20 января, днем на территории Брединского района Челябинской области произошло лобовое столкновение между легковым и грузовым автомобилями. В результате пассажирка легкового авто скончалась на месте происшествия, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в два часа дня на 62 километре автодороги Кизильское — Бреды — Мариинское. 58-летний мужчина, управляя автомобилем «Опель Астра», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Мерседес Бенц» с полуприцепом.

В результате аварии 53-летняя пассажирка «Астры» скончалась на месте происшествия. Водителя легковушки доставили в больницу с травмами.