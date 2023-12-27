В ночь на среду, 27 декабря, на трассе в Сосновском районе 56-летний водитель фуры DAF при развороте с крайней правой полосы не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным автомобилем «Газель», сообщили в УГИБДД по Челябинской области.
«За рулем грузовика находился 41-летний мужчина. В аварии пострадал его пассажир, госпитализирован», — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Сегодня, 27 декабря, ограничили движение транспорта на участках трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск.