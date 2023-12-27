Пассажира «Газели» госпитализировали после ДТП с фурой под Челябинском

Жителей региона просят воздержаться от дальних поездок

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В ночь на среду, 27 декабря, на трассе в Сосновском районе 56-летний водитель фуры DAF при развороте с крайней правой полосы не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным автомобилем «Газель», сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

«За рулем грузовика находился 41-летний мужчина. В аварии пострадал его пассажир, госпитализирован», — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Сегодня, 27 декабря, ограничили движение транспорта на участках трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск.