Пассажир попал в полицию за курение на борту самолета Санкт‑Петербург — Челябинск

Нетерпеливого пассажира оштрафуют

Житель ближнего зарубежья закурил электронную сигарету на борту самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Челябинск. В итоге на Южном Урале его встречали не только близкие, но еще и полиция, сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

В минувшие выходные в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Челябинска поступило сообщение о том, что к борту прибывающего воздушного судна Санкт-Петербург — Челябинск требуется наряд полиции.

«Причиной обращения к полицейским стало противоправное поведение на борту. Ранее не имевший проблем с законом 46-летний житель ближнего зарубежья во время полета курил электронную сигарету в салоне самолета. Между тем курение, в том числе электронных сигарет, на борту запрещено. Это вопрос безопасности авиапассажиров», — замечают в пресс-службе.

Нарушителя задержали, чтобы составить протокол. Мужчину оштрафуют.