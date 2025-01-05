Пассажир напал на водителя автобуса в Челябинске

Он залил пострадавшего перцовкой и разбил дверь

Пассажир из хулиганских побуждений залил перцем водителя автобуса 22А, потом он разбил стеклянную дверь. Печальной историей с ИА «Первое областное» поделился представитель перевозчика.

Все произошло вечером 4 января около 10 часов вечера на остановке «Техникум». На видео с камеры наблюдения автобуса видно, как транспорт останавливается. Мужчина с улицы начинает ругаться с водителем, тот выходит и получает струю из перцовки в лицо.

Затем водитель возвращается на место, хулиган догонят его и еще раз брызгает перцовкой. После этого мужчина разбил стекло в транспорте, кинул баллончик и ушел.

Перевозчик готовит жалобы во все инстанции. Записи с камер видеонаблюдения и баллончик с отпечатками переданы в полицию.

В полиции ИА «Первое областное» сообщили, что проводятся мероприятия по установлению личности злоумышленника.

«Предварительно установлено, что мужчина, зашедший в салон общественного транспорта, отказался оплачивать проезд, в связи с чем произошел конфликт с водителем, в ходе которого злоумышленник распылил перцовый баллончик. Материал зарегистрирован в отделе полиции „Ленинский“ УМВД России по г. Челябинску», — рассказали в ведомстве.



