Пассажир легковушки пострадал в ДТП с грузовиком в Челябинске

Мужчину доставили в больницу

Вечером 12 августа в Челябинске на автодороге Меридиан столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате пассажира легковушки увезли на скорой, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 18:50 неподалеку от дома № 19д по проспекту Ленина. По не установленным пока обстоятельствам столкнулись автомобили «Хино», которым управлял 46‑летний мужчина, и «Хавал», за рулем которого находился 42‑летний водитель.

В результате пассажира автомобиля «Хавал» доставили на машине скорой помощи в больницу. Все обстоятельства аварии выясняются.