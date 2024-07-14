Пассажир «Лады» погиб в ДТП в Челябинске

Авария произошла в условиях непогоды

Сегодня, 14 июля, утром в Челябинске произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

В 7:50 в районе дома № 41 по Свердловскому проспекту столкнулись автомобили «Лада Гранда», за рулем которого находился 29-летний водитель, и «Ниссан» под управлением 45-летнего мужчины. В результате пассажир отечественного авто скончался на месте происшествия, водитель получил травмы.

Все обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют автомобилистам строго соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными и не отвлекаться от дороги. В условиях непогоды на скользкой дороге необходимо держать увеличенную дистанцию до следующих впереди авто.