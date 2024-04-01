Пассажир избил контролера электрички Магнитогорск — Челябинск

Мужчина был пьян

Сотрудники транспортной полиции возбудили уголовное дело о побоях (статья 116 УК РФ) в отношении 25-летнего жителя Верхнеуфалейского района. В электропоезде «Ласточка» мужчина устроил дебош и избил 23-летнюю девушку-контролера. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщили в УТ МВД РФ по УрФО.

По данным полиции, мужчина был пьян, блуждал по вагонам и мешал другим пассажирам.

«23-летняя работница поездной бригады сделала мужчине замечания, попросила покинуть тамбур и занять свое место. В ответ обвиняемый ударил девушку по лицу и начал душить», — рассказали в ведомстве.

На помощь контролеру бросились коллеги и пассажиры.

Сотрудники полиции сняли пассажира с поезда и доставили в отделение. До окончания расследования его отпустили под обязательство о явке.