Пассажир иномарки погибла в ДТП на трассе под Челябинском

Легковушка столкнулась с грузовиком

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Смертельное ДТП произошло утром 20 января на 27-м км автодороги западный обход Челябинска в Сосновском районе. Столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

«Водитель, мужчина 1991 года рождения, управляя автомобилем „Фольльксваген Поло“, по предварительной информации, в условиях снегопада не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением со встречным грузовым автомобилем „ДАФ“», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

На месте от полученных травм скончалась 58-летняя женщина, пассажир «Фольксвагена».