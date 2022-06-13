Пару из Кургана эвакуировали с тонущей лодки на озере Увильды

Пострадавшие получили сильное переохлаждение

Пара из Кургана отдыхала на озере Увильды в Челябинской области на надувной лодке. В какой-то момент они потеряли весло, а лодка начала спускаться, и девушка с парнем оказались в ледяной воде. На помощь им пришли сотрудники спасательного поста, сообщили 12 июня в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Пострадавшие смогли позвонить оперативному дежурному Кыштымского спасательного отряда, который сообщил о произошедшем дежурным спасательного поста базы отдыха «Увильды». Спустя 20 минут пара была найдена в трех километрах от берега.

«Девушку успели пересадить в свою лодку, а молодого человека, оказавшегося за бортом, из воды достали при помощи спасательного круга. Оба пострадавших эвакуированы на берег в расположение спасательного поста с признаками сильного переохлаждения. Спасатели оказали им первую помощь, дали сухую одежду, напоили горячим чаем и передали на попечение родственникам»,— рассказали в ведомстве.

Спасатели отметили, что гости из Кургана были без спасательных жилетов, и призвали всех не совершать подобную ошибку.