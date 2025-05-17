Парня с двумя килограммами наркотика задержали в Челябинске

Запрещенку он планировал сбыть через тайники

В ночное время в Челябинске на улице Северной сотрудники ГАИ остановили такси. Находящийся в автомобиле пассажир заметно занервничал. Вскоре выяснилось, что у уроженца Пермского края при себе было более двух килограммов мефедрона, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Там парень признался, что приехал в Челябинск специально для сбыта мефедрона через тайники.

«В настоящее время с задержанным проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к противоправной деятельности»,— уточнили в главке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.