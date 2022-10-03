Парень угнал автомобиль своей приятельницы в Челябинской области

Подозреваемый совершил преступление во время распития напитков с пострадавшей и другими знакомыми

В Катав-Ивановске 21-летний парень угнал автомобиль своей приятельницы во время распития напитков. Полицейские задержали угонщика, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

С заявлением об угоне автомобиля ВАЗ-2170 в полицию обратилась 24-летняя девушка. Правоохранители передали поступившую информацию коллегам из Усть-Катава, и вскоре те остановили указанный автомобиль и задержали водителя, не имевшего документов на машину.

Задержанный признался, что распивал со своими приятелями напитки, а затем решил покататься на автомобиле находившейся в компании девушки.

«В отношении ранее судимого злоумышленника отделением дознания ОМВД России по Катав-Ивановскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации („Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“)»,— уточнили в ведомстве.

В соответствии с действующим законодательством парню грозит до пяти лет тюремного заключения.