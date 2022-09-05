Парень погиб во вспыхнувшей «Ладе» в Челябинской области

19-летний водитель за год вождения нарушал ПДД пять раз

Рано утром 4 сентября на территории Кыштыма произошло ДТП с возгоранием автомобиля. В результате водитель скончался, сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД по Кыштыму.

Авария произошла в 03:55 на втором километре автодороги Кыштым — Тайгинка — Вязовая — Сайма. 19-летний житель поселка Тайгинка, находясь за рулем автомобиля «Лада-211440», по предварительным данным, не снизил скорость на изгибе дороги, съехал на левую обочину и врезался в дерево. От удара машина загорелась.

«В результате ДТП 19-летний водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Сотрудниками полиции установлено, что погибший имел водительский стаж один год, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался 5 раз», — уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства аварии выясняются.

В шесть часов вечера 4 сентября в Сосновском районе 19-летний водитель «десятки» на высокой скорости врезался в попутно движущийся грузовик «ДАФ». В результате легковую машину смяло, водитель и его 16-летняя пассажирка получили травмы, их госпитализировали.