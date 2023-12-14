В Копейске полицейские задержали 22-летнего жителя Ростовской области. Он украл у 19-летней знакомой вещей на 55 тысяч рублей. Подозреваемый сдал их в ломбард и деньги забрал себе, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

Молодые люди познакомились в интернете. Ростовчанин рассказал, что у него есть три миллиона рублей, которые хочет вложить в открытие интернет-магазина. Девушке он предложил работу в нем. Она поселила его в квартире своей матери в Копейске, а сама жила в общежитии при колледже в Челябинске.

«Спустя полтора месяца девушка-сирота» обнаружила, что квартира находится в крайне запущенном состоянии, а из нее пропали принтер и телевизор. Вскоре обнаружилось исчезновение еще 15 вещей, после чего девушка обратилась в полицию. Оказалось, что молодой человек сдал их в ломбард, а деньги забрал себе. Ущерб составил 55 тысяч рублей», — отметили в ведомости.
В отношении 22-летнего жителя Ростовской области возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 (Кража). Молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, ведется расследование. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.