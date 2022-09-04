Парень и девушка пострадали в аварии с грузовиком на трассе в Челябинской области

19-летний водитель «десятки» на высокой скорости врезался в следующий впереди большегруз

Сегодня, 4 сентября, на трассе М-5 на въезде в Челябинск легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщили очевидцы.

«Трасса М-5, почти на въезде в Челябинск. На месте работают скорая, пожарная, полиция»,— рассказал очевидец.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области Первому областному информагентству сообщили, что авария произошла в 18:00 на территории Сосновского района.

«Столкнулись автомобили „ВАЗ 2110“ и „ДАФ“. По предварительным данным, водитель „десятки“ не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с движущимся впереди попутно автомобилем „ДАФ“ с полуприцепом. В результате пострадали 19-летний водитель и 16-летняя девушка-пассажир автомобиля „ВАЗ“»,— рассказали в ведомстве.

Обоих пострадавших госпитализировали. Все обстоятельства аварии уточняются, проводится проверка.