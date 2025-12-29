Пара рыбаков едва не задохнулась в палатке с газовой горелкой на Тургояке

Мужчину и женщину спас очевидец, который вынес их на свежий воздух и вызвал спасателей

Двое жителей Миасса едва не погибли на зимней рыбалке на Тургояк. Мужчину и женщину без сознания обнаружил в палатке на озере очевидец, который вызвал экстренные службы, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Вызов поступил на пульт оперативного дежурного 27 декабря. Звонивший сообщил, что двум рыбакам стало плохо, они потеряли сознание. В палатке, где находились пострадавшие, был установлен газовый баллон с горелкой. Очевидец, обнаруживший рыбаков, открыл палатку, вынес пострадавших на свежий воздух и вызвал экстренные службы по номеру 112.

Спасатели Миасского поисково-спасательного отряда совместно с пожарными транспортировали пострадавших до берега на эвакуационных санях и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

В этот же день поступил второй вызов с озера Тургояк. На строительной площадке возле курорта «Баден-Баден» рабочий упал в строительный котлован и при падении получил травму головы. Первую помощь пострадавшему оказали прямо на месте, а затем спасатели эвакуировали его при помощи альпинистского снаряжения и передали сотрудникам скорой.

Добавим, всего за минувшую неделю спасатели областной ПСС совершили 5 выездов, спасли 20 человек.