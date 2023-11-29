Паленые сигареты и алкоголь на 1,5 млн рублей изъяли у жительницы Челябинска

Женщина продавала их на одном из рынков

В Челябинске полицейские задержали местную жительницу, которая торговала на одном из рынков немаркированными алкоголем и сигаретами. Правоохранители изъяли у нее товар на сумму около 1,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские выяснили, что женщина продавала паленку по договоренности с доверенными лицами. Сколько бутылок алкоголя и пачек сигарет она уже реализовала, полицейским только предстоит выяснить. В момент задержания у нее изъяли более 10 тысяч пачек табака и около 500 бутылок спиртного.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.