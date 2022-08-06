Падение девушки из окна в микрорайоне Парковый-2 признали несчастным случаем

На козырьке многоэтажки она оказалась по собственной неосторожности

Падение девушки из окна в микрорайоне Парковый-2 в Челябинске признали несчастным случаем. Об этом 6 июля журналисту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Челябинску.

«Девушка выпала из окна по собственной неосторожности. Несчастный случай»,— уточнили в полиции.

Известно, что девушку до квартиры сопровождал мужчина, однако следователи установили его непричастность к произошедшему.

В социальных сетях местные жители сообщают о том, что пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения и до падения с кем-то сильно ругалась по телефону.

Напомним, ЧП произошло 4 августа по улице Петра Столыпина. Девушка выпала из окна пятого этажа на козырек многоэтажки и получила различные травмы. Сейчас она находится в больнице, ей оказывают необходимую помощь.