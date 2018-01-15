/ Рабочий разбился насмерть после падения с 14 этажа на стройплощадке «Академ Риверсайда»

Следователи инициировали доследственную проверку.

В микрорайоне «Академ Риверсайд» погиб рабочий. Строитель упал с 14 этажа в недостроенном доме и погиб. Полученные мужчиной травмы оказались несовместимы с жизнью. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента.

В дневное время 13 января 2018 года на территории строящегося дома по улице Братьев Кашириных в областном центре обнаружено тело прораба с травмами, характерными для падения с высоты. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ КСР по Челябинской области.

По результатам проверки следователями будет принято процессуальное решение.

