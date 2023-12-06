Озерчанин испугался блокировки телефона и сделал 20 переводов в адрес мошенников

У потерпевшего выманили паспортные данные, убедили, что взломан личный кабинет на «Госуслугах», и навязали «встречный кредит»

Житель Озерска (ЗАТО, Челябинская область), опасаясь блокировки телефона, в итоге потерял 300 тысяч рублей. Как рассказали Первому областному информагентству в полиции, потерпевшего запугали псевдосотрудники сотовой компании.

Неизвестный сообщил мужчине о прекращении договора на обслуживание сим-карты и скорой блокировке его номера, а затем предложил дистанционно продлить действие сим-карты в бессрочном формате. Для этого потерпевшему потребовалось сообщить паспортные данные.

«Мужчина, доверившись, предоставил всю необходимую информацию. На следующий день озерчанину в мессенджере позвонила женщина, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка и сообщила о попытке взлома личного кабинета на портале госуслуг злоумышленниками, которые теперь на его имя пытаются оформить кредит. Чтобы они не смогли воспользоваться этими деньгами, мужчину убедили взять „встречный заем“. Поверив, озерчанин выполнил все условия. Он оформил кредит на 300 тысяч рублей, после чего в 20 приемов отправил их на продиктованный счет», — рассказали в полиции.

Тот факт, что он стал жертвой мошенников, мужчина осознал, когда поделился ситуацией с родными, которые убедили его обратиться в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.