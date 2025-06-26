Овчарка Цитадель за 10 минут вывела полицейских Пласта на след убийцы

Преступницу нашли буквально по горячим следам

В Пласте полицейские по горячим следам задержали подозреваемую в убийстве. На 51‑летнюю женщину правоохранителей вывела служебно-разыскная собака по кличке Цитадель, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Сообщается, что 25 июня в одном из частных домов было обнаружено тело 69‑летнего мужчины с ножевыми ранениями. Полицейские приступили к розыску свидетелей и опросу соседей, тем временем овчарка взяла след и повела за собой кинолога сержанта полиции Марию Силантьеву.

«Служебной собаке потребовалось 10 минут, чтобы привести стражей порядка к месту работы подозреваемой. Кстати, ее не было в этот момент на работе и полицейские поехали к ней домой. Женщину задержали, доставили в органы СКР для проведения следственных действий», — говорится в сообщении.

Следователем СО Южноуральска в отношении 51‑летней женщины возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным, оно совершено еще 21 июня: на фоне употребления алкоголя возник конфликт, дама ударила собутыльника ножом в живот и скрылась. Мужчина вскоре умер, а тело лишь через несколько дней нашел сосед.