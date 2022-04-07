«Оторвали мишке лапу»: откуда берется детская жестокость к животным и что с этим делать

Челябинский психолог Татьяна Помрясина рассказала, как распознать нездоровую агрессию и вернуть ребенка в нормальный эмоциональный мир

На этой неделе Челябинск потрясла новость о школьнице, которая хладнокровно убила беззащитного щенка, сбросив его с 20-го этажа дома по улице Братьев Кашириных. И самое страшное, что девочка издевается над животными уже не в первый раз. Мы поговорили с семейным психологом Татьяной Помрясиной о природе детского живодерства — что становится его предвестником и, самое главное, как искоренить нездоровое поведение.

«Пусть мама услышит»

Если рассуждать о том, в каких семьях вырастают дети, склонные к насилию, часто можно прийти к неверным выводам. Как правило, людям кажется, что если ребенок агрессивен, то родители обязательно жестоки с ним, постоянно ругаются, бьют. Но далеко не всегда это так. Проблема начинается буквально с пеленок, младенчества — проблема базовой привязанности. Малышу важно чувствовать, что близкий, значимый человек рядом, проявляет трепет, любовь, заботу и ласку. Чтобы близкий человек был спокоен. Как правило, маленьким ребенком занимается именно мама. И если она попала в послеродовую депрессию, осталась без помощи, без элементарной возможности принять вечером ванну, а утром выпить чашечку кофе, то все свое напряжение, раздражительность, холодность она передает маленькому человечку.

«В детстве и подростковом возрасте это становится защитным механизмом психики. Чтобы хоть как-то расшевелить заснувшие чувства и эмоции, ребенок может прибегать к асоциальным поступкам, жестокости. Ранний опыт насилия, жестокого обращения может воздействовать на развитие глазнично — лобной коры, которая является моральным центром мозга. Если в первый год жизни ребенка мама была психологически неустойчива и собственный асоциальный опыт ребенка в раннем детстве (давит ногой лягушек или бабочек) не был замечен родителем — это может привести к плачевным последствиям», — рассказала Татьяна Помрясина.

Асоциальные люди имеют низкий уровень серотонина любого происхождения, низкую реактивность вегетативной нервной системы — это факт, который может объяснить их стремление к поиску ощущений. И еще одно — у них снижается способность учиться на опыте. Даже когда подросток попадается на жестоком поступке, даже когда его наказали и пристыдили — это не остановит его от проявления агрессии в будущем. Также подросток может страдать инфантильной грандиозностью — когда через самоутверждение за счет слабых и беззащитных он чувствует себя сильным. Его не волнуют достижения в учебе или творчестве.

«У дороги плакал маленький щенок»

Что делать молодым родителям с самого рождения малыша, чтобы не столкнуться с проблемой агрессии ребенка к братьям нашим меньшим? Во-первых, с самых ранних лет нужно облекать эмоциональные переживания в слова. Если малыш раздавил бабочку ногой на прогулке — важно не запретить ему повторять такое «в следующий раз», а объяснить свои переживания после его поступка. Например, сказать: «Я испытываю страх, когда ты так делаешь». Если же опыт уничтожения бабочки, лягушки или таскания кота за хвост родители «засмеяли» — у ребенка происходит эмоциональное удовлетворение. И со временем он уже не испытывает радости от приятных нормальному человеку вещей и событий. Объясняйте ребенку эмоции.

«Второе, что очень важно, — участие отцовской фигуры или устойчивой фигуры мужского пола (дядя, дедушка) в жизни ребенка. Особенно в возрасте от трех лет. И необходимо, чтобы этот человек действительно был заинтересован в воспитании этого ребенка. Учитывая современные реалии, западные представления о том, что одного родителя вполне достаточно (или родителей одного пола вполне достаточно), то, возможно, мы в этой части света растим больше психопатов, чем мир когда-либо видел», — считает психолог.

В-третьих, взрослым и самим не мешает заботиться о своем психологическом здоровье. Мир меняется быстро, не всегда можно угнаться, успеть, а рядом еще и ребенок маленький. Малыш обычно переживания взрослых интерпретирует как «это я во всем виноват». Понимаете, как тяжело и больно носить в себе чувство вины и не понимать толком, что это и почему. Помогите ребенку преодолеть это чувство. Например: «Мое состояние связано с проблемами на работе, не с тобой. С тобой, малыш, все в порядке. Я рада, что ты у меня есть». Читайте детям стихи и сказки о любви к природе, животным. Заведите питомца, научитесь сами и научите ребенка ухаживать за ним.

«Не надо стесняться»

Если беда все-таки случилась и ребенок был замечен в жестоком обращении с животными, важно обратиться к психиатру и психологу.

«Часто родителям стыдно признать, что с их ребенком что-то не так, что он агрессивен, зол. Уверяю, ни один грамотный специалист не станет вас втаптывать в грязь, задача будет одна — помочь ребенку восстановиться и стать социально активным в положительном ключе. Лечение у психиатра эффективно, но параллельно важно подключить работу с психологом. Психиатр помогает выравнивать выработку гормонов, а психолог научает чувствовать себя, свои эмоции и экологично их проявлять», — отметила Татьяна Помрясина.

По поводу уголовной ответственности для подростка — тема отдельного спорного материала. Искоренит ли жестокость наказание в виде лишения свободы или утаит лишь на время преступную агрессивность?

Напомним, в воскресенье, 3 апреля, в социальных сетях появилось видео расправы над щенком. На кадрах видно, как девочка заходит с псом на поводке в подъезд, поднимается на лифте на последний этаж, а потом несчастное животное летит с общего балкона на асфальт.

По факту происшествия в УМВД по городу возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ — «Жестокое обращение с животными с целью причинения боли и страданий или из хулиганских побуждений».

По предварительной версии, к убийству животного может быть причастна 13-летняя школьница, которая в ноябре прошлого года разорвала на части котенка, вставила в отрубленную голову животного сигарету, а двери подъезда исписала его кровью. Подозреваемую в жестокой расправе над котенком поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова рассказала Первому областному информагентству, что школьница, жестоко убившая котенка в ноябре, так и не прошла лечение у психиатра.



Есть вопросы и к хозяевам щенка, которые отдали животное несовершеннолетней. Корреспонденты медиахолдинга «Первый областной» получили в распоряжение текст переписки хозяина и маленькой садистки.